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Опубликовано 3 ноября, 2016 - 02:03 пользователем Катон
В конце сентября в Администрации города Тюмени состоялось рабочее совещание по проблемам регулярных пассажирских перевозок. Вел совещание заместитель главы города, курирующий сферу транспорта Максим Афанасьев. От администрации также присутствовал заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов. Управление государственного автодорожного надзора представлял его руководитель Александр Дробот с заместителем. Перевозчики: генеральный директор ООО "Автолинии" Гульсу Бурганова с заместителем.
Опубликовано 27 октября, 2016 - 14:17 пользователем Андрей Александрович
НЕ НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ. Геноцид и дискриминация.
Я инвалид 2 группы по инсульту, мне 43 года проживаю в городе Тюмень, Россия.
Опубликовано 25 октября, 2016 - 21:35 пользователем vadiMM
Минэкономразвития сделало официальный прогноз: в ближайшие 20 лет экономика России расти не будет, до 2036 года страну ждёт стагнация. Что это значит?
Опубликовано 4 октября, 2016 - 09:14 пользователем vadiMM
Автор Алексей Анатольевич Кунгуров — журналист, писатель, политолог.
Доклад, присланный на научно-экспертную сессию (семинар) по теме: «Следующий цикл политического режима России: когда и как наступит и что принесет?», состоявшуюся 23 сентября 2016 г. в г. Москве.
Подписать петицию за освобождение Алексея можно здесь.
Опубликовано 3 октября, 2016 - 21:53 пользователем Хочу сказать
Опубликовано 30 сентября, 2016 - 05:58 пользователем kender
Опубликовано 29 сентября, 2016 - 15:26 пользователем administrator
В последние несколько дней на golosa.info был просрочен SSL-сертификат, что вызывало предупреждения браузеров при попытке зайти на https://golosa.info.
Сейчас эта проблема решена и вы снова можете пользоваться защищенной версией сайта. Мы приняли меры, чтобы подобное не повторялось в будущем.
Спасибо. Stay tuned.
Опубликовано 19 сентября, 2016 - 16:23 пользователем Pekhrovsky
Парадоксально-нереальная явка зафиксирована в Тюменской области, где в период с 15:00 до 20:00 ч.ч. избирательные участки посетило аж 43.65% от общего числа ВСЕХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ (!!!) Тюменской Области.
Т.е. участки были набиты избирателями битком, о чем могут подтвердить многочисленные свидетели, если таковые найдутся, либо записи с видеокамер, если таковые сохранились.
Опубликовано 17 сентября, 2016 - 23:03 пользователем schefer
Опубликовано 17 сентября, 2016 - 14:51 пользователем Georg
Тюменский облизбирком совершиил бездействия, выразившиеся в следующем:
- допущении проводить 18 сентября 2016 года Акцию «Розыгрыш подарков» по месту деятельности участковых избирательных комиссий Тюменской области, что оказывает воздействие на жителей Тюменской области с целью принудить их к участию в выборах 18.09.2016г. депутатов в Государственную Думу Российской Федерации и депутатов в Тюменскую областную Думу и воспрепятствует свободному и осознанному волеизъявлению граждан Российской Федерации;
Опубликовано 7 сентября, 2016 - 11:01 пользователем sembler
Ранее согласовавшая митинг анархистов против интернет-слежки, администрация Тюмени отозвала свой ответ, сославшись на несоответствие информации публикуемой организаторами в период подготовки и предварительной агитации с целями заявленными в уведомлении о митинге.
Целью мероприятия указанного в уведомлении было: “митинг в защиту 23 и 24 статей Конституции, против интернет-цензуры и интернет-слежки, за свободу интернета в России”.
Опубликовано 3 сентября, 2016 - 13:54 пользователем sembler
Анархисты и неравнодушные граждане Тюмени выступят в защиту приватности переписки, против интернет-цензуры и слежки, в частности против закона Яровой. Митинг пройдёт на площади 400-летия Тюмени в 15:00. Мероприятие согласовано с администрацией города.
http://vk.com/antipack72
tmnliberta@protonmail.com
Опубликовано 2 августа, 2016 - 22:57 пользователем Хочу сказать
Мы,россияне,за своими мелкими хлопотами и повседневными заботами просто не понимаем
в какое время мы живём.А между тем мы живём в исторически значимое время,в эпоху
сбывшихся надежд,в эпоху стабильности.Да сейчас наступила именно та стабильность,
которую обещал нам Владимир Владимирович Путин.Конечно это целиком заслуга Владимира
Владимировича,но и мы,партия Единая Россия,верные пехотинцы Путина помогали ему как
могли.Можно без преувеличения сказать,что партия Единая Россия-ум,честь и совесть
нашей эпохи.
Опубликовано 13 июня, 2016 - 23:57 пользователем К.С. Шевченко
Здравствуйте, Владимир, я хочу с вами проконсультироваться по поводу сложившейся ситуации в нашей семье. Ночью с 16 на 17 февраля к нашему дому подъехала машина и начала сигналить, мы проснулись, муж (Налимов Виталий Павлович) спустился на первый этаж (частный дом) посмотрел в окно. Машина была главы нашей местной администрации Климович Светланы Анатольевны. Муж решил выйти, но не успел он открыть дверь у ворот, как получил удар. Муж спрашивал за что, ему не отвечали, а просто пинали в область сердца и по голове.
Опубликовано 13 июня, 2016 - 02:32 пользователем administrator
На сайте golosa.info производится запланированное обновление движка.
В течение периода миграции (несколько дней) может наблюдаться не вполне корректное поведение и внешний вид сервиса.
Но мы это преодолеем.
Опубликовано 7 июня, 2016 - 18:48 пользователем Ши́рли-мы́рли
Бард-десятник Семён Слепаков:
Здравствуйте, все российские люди, я — ваш премьер.
Чтобы жили вы лучше, мы приняли ряд эффективных мер.
Круглосуточно, не смыкая глаз, мы работали,
Занимались мы вашими нуждами и заботами.
И я рад сообщить вам итоги работы последних лет:
Результаты есть, просто денег нет.
Хорошего вам настроения;
Хорошего вам настроения;
Хорошего вам настроения;
Вы держитесь здесь, просто денег нет.
Всё рассчитано, всё работает как часы у нас:
Продаётся лес, продаётся нефть, продаётся газ,
Заключаются сделки крупные с иностранцами,
Опубликовано 31 мая, 2016 - 07:43 пользователем vadiMM
- Изя, подскажи: плешивый карлик, циничный вор и злопамятный лжец, 5 букв по горизонтали?
- Сейчас же прекрати, Сёма! Это же экстремизм.
За 16 лет Владимир Владимирович достал со дна всего две амфоры, а опустил на дно огромную страну.
- Изя, какой Путин деликатный.
- О чем ты, Сёма?
- Не стал хвастать своими бабками, записал на друга. А жене друга приятно - муж-миллиардер.
- Изя, а чего Песков такой пучеглазый?
- Сёма, если бы тебе пришлось столько ***еть, как ему, у тебя глаза вообще вылезли б из орбит.
- Изя, а как расшифровывается Нацгвардия?
Опубликовано 25 мая, 2016 - 18:32 пользователем Ши́рли-мы́рли
Состоялся долгожданный обмен Савченко на Александрова и Ерофеева. Хронология: 13:10. Судя по треку Flightradar24 рейса RSD84, которым, как предполагается, из Украины в Россию летят Ерофеев и Александров, самолет вскоре приземлится в Москве. 13:51. Согласно треку сайта Flightradar24, самолет Ан-148 с регистрационным номером RA-61716 приземлился в 13:36 в московском аэропорту Внуково. 14:57. Самолет с Надеждой Савченко приземлился, сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook. http://news.liga.net/news/politics/10880973-obmen_sa...
Опубликовано 24 мая, 2016 - 21:02 пользователем Sergiuch Mangievski
[img_assist|nid=19273|title=|desc=|link=none|align=left|width=9100|height=5479]
Димон Медведев, лидер «ЕдРа» и премьер одновременно,
Намедни, в Крыму на встрече с местными жителями опять «отмочил».
На жалобу пенсионерки, что на 8 тысяч не прожить, заявил компетентно:
«Денег нет… Но, Вы держитесь…». Как, сколько, за что "держаться", не уточнил….
Опубликовано 17 мая, 2016 - 00:59 пользователем К.С. Шевченко
[img_assist|nid=19099|title=|desc=|link=none|align=center|width=400|height=184]
16 мая с.г. состоялся митинг граждан пострадавших от наводнения. Организаторами митинга были назначены Наумочкин С.Е, Афанасьев В.Ф, Котлярова Т.М. Все организационные мероприятия были проведены в соответствии с законом.
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