Ранее согласовавшая митинг анархистов против интернет-слежки, администрация Тюмени отозвала свой ответ, сославшись на несоответствие информации публикуемой организаторами в период подготовки и предварительной агитации с целями заявленными в уведомлении о митинге.



Целью мероприятия указанного в уведомлении было: “митинг в защиту 23 и 24 статей Конституции, против интернет-цензуры и интернет-слежки, за свободу интернета в России”.